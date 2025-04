Inter futuro positivo per Zalewski La situazione

Inter intanto continua a pensare anche al prossimo mercato estivo, con il nome di Nicola Zalewski tra le priorità di giugno. futuro – Impatto positivo per Nicola Zalewski in questi quattro mesi di Inter. Arrivato in prestito con diritto di riscatto a Milano dopo un passato alla Roma non brillante, Nicola Zalewski ha saputo sfruttare le chance che Simone Inzaghi gli ha concesso a partita in corso. I nerazzurri sembrano essere soddisfatti dell’approccio del centrocampista polacco e dunque a fine stagione potrebbe essere riscattato dalla Roma. La cifra si aggira intorno ai 6 milioni di euro, ma i nerazzurri parleranno con la Roma per provare ad abbassare il prezzo del cartellino.Zalewski, presto nuovi contatti tra Inter e RomaCONTATTI – E occhio anche alla situazione legata a Davide Frattesi. Inter-news.it - Inter, futuro positivo per Zalewski! La situazione Leggi su Inter-news.it Con una stagione ancora da terminare e con due competizioni in palio, l’intanto continua a pensare anche al prossimo mercato estivo, con il nome di Nicolatra le priorità di giugno.– Impattoper Nicolain questi quattro mesi di. Arrivato in prestito con diritto di riscatto a Milano dopo un passato alla Roma non brillante, Nicolaha saputo sfruttare le chance che Simone Inzaghi gli ha concesso a partita in corso. I nerazzurri sembrano essere soddisfatti dell’approccio del centrocampista polacco e dunque a fine stagione potrebbe essere riscattato dalla Roma. La cifra si aggira intorno ai 6 milioni di euro, ma i nerazzurri parleranno con la Roma per provare ad abbassare il prezzo del cartellino., presto nuovi contatti trae RomaCONTATTI – E occhio anche allalegata a Davide Frattesi.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roma, Zalewski ha convinto Inzaghi: l’Inter ha deciso il suo futuro - Nicola Zalewski si è preso l’Inter. In punta di piedi, quasi in sordina, il giovane esterno polacco si è guadagnato la fiducia di Simone Inzaghi e ha saputo lasciare subito il segno. Il suo debutto nel derby di febbraio – con l’assist per il gol di De Vrij che siglava l’1-1 – è stato solo l’antipasto di una serie di prestazioni convincenti che hanno rapidamente conquistato il pubblico di San Siro. 🔗sololaroma.it

Zalewski merita più chance? Impatto in Inter-Milan più che positivo - Buon ingresso di Zalewski in Inter-Milan. Il polacco, nonostante il bruttissimo risultato, ha chiuso con un buon voto in pagella. IMPATTO POSITIVO – Il paradosso di Inter-Milan 0-3 è stato che al risultato scadente si sono contrapposte diverse prestazioni, di alcuni singoli, positive. Da Bisseck ad Asllani passando per lo stesso Nicola Zalewski, entrato subito dopo il 2-0 firmato da Luka Jovic. E non è un caso che si tratti di gente che all’Inter di mestiere fa la cosiddetta “riserva”. 🔗inter-news.it

Zalewski dal 1? contro la Roma, e il futuro? L’Inter chiede uno sconto sul riscatto - I pareggini tattici, in pieno stile Juventus e Lazio, non sono più sufficienti, con la Roma chiamata ad un salto di maturità importante in questo finale di campionato. L’obiettivo Champions è lì, a 3 punti di distanza, ma serve cambiare marcia nei big match, a cominciare dalla sfida di San Siro contro l’Inter. Ottenere il 4° posto peserebbe anche sul mercato dei giallorossi, pronti all’affondo per Steijn del Twente ma anche in osservazione della situazione legata a Nicola Zalewski. 🔗sololaroma.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Relevo - Zalewski, orientamento positivo dell'Inter al riscatto per due motivi. A maggio si deciderà; Riscatto sì, riscatto no: l'Inter deciderà a maggio su Zalewski, le indicazioni; Moretto – Inter, Zalewski si gioca il futuro: le cifre per il riscatto e cosa filtra; Zalewski, cosa filtra sulla decisione dell’Inter per il riscatto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Relevo - Zalewski, orientamento positivo dell'Inter al riscatto per due motivi. A maggio si deciderà - Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato di Relevo, Matteo Moretto, ha parlato del futuro di Nicola Zalewski, esterno in prestito all'Inter dalla Roma: "C'è la possibili ... 🔗msn.com

Zalewski e il futuro all’Inter. Due fattori incidono sulla scelta! - Nicola Zalewski è approdato all'Inter, con la formula del prestito con opzione di riscatto, nella sessione invernale di mercato. Per il futuro, i - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Inter, Zalewski resta o va via? Gli scenari - Il laterale polacco non è un titolare per i nerazzurri ma ha dato segnali incoraggianti il più delle volte: il suo futuro è stato deciso? Nicola Zalewski è stato uno dei pochi a salvarsi nella semifin ... 🔗msn.com