Ue Usa von der Leyen e Trump hanno concordato di incontrarsi Il presidente Usa vuole transito gratuito nei canali di Suez e Panama

Tgcom24.mediaset.it - Ue-Usa, von der Leyen e Trump hanno concordato di incontrarsi | Il presidente Usa vuole transito gratuito nei canali di Suez e Panama Leggi su Tgcom24.mediaset.it La Casa Bianca avrebbe messo a punto una tabella di marcia per snellire e velocizzare le trattative sui dazi reciproci

Cosa riportano altre fonti

Meloni al Senato sceglie la cautela: “Non possiamo dividere Ue e Usa, piano Von der Leyen? È roboante” - Il Presidente del Consiglio è in Aula al Senato per presentare le sue comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue del 20 e del 21 marzo. Immigrazione, dazi Usa, Ucraina, Medio Oriente e competitività sono gli argomenti centrali finora affrontati. Cresce l'attesa sulle dichiarazioni riguardanti la difesa europea L'articolo Meloni al Senato sceglie la cautela: “Non possiamo dividere Ue e Usa, piano Von der Leyen? È roboante” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Ursula von der Leyen: Ue pronta a contromisure contro Usa in caso di scontro commerciale - "Questo scontro non è nell'interesse di nessuno": quella tra l'Ue e gli Usa "è la relazione commerciale più grande e prospera al mondo e staremmo tutti meglio se potessimo trovare una soluzione costruttiva. Allo stesso tempo, deve anche essere chiaro: l'Europa non ha iniziato questo scontro. Non vogliamo necessariamente vendicarci, ma abbiamo un piano forte per vendicarci se necessario". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla plenaria del Parlamento europeo, citando "contromisure molto decise, se necessario". 🔗quotidiano.net

Meloni negli Usa, via libera Ue: "Contatti regolari con von der Leyen" - La benedizione europea c’è, forte e chiara: "La presidente von der Leyen e la prima ministra italiana sono state in contatto regolare e lo saranno nei prossimi giorni. Qualsiasi interazione con gli Usa è benvenuta", scandisce la portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà. Il premier norvegese Jonas Gahr Støre, al termine di un incontro a Palazzo Chigi che, come la sua ospite, considera di grande successo, aggiunge il suo supporto: "Meloni ha ragione. 🔗quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ue-Usa, von der Leyen e Trump hanno concordato di incontrarsi; Ue-Usa, von der Leyen e Trump hanno concordato di incontrarsi; Funerali del Papa, stretta di mano tra Trump e Von der Leyen: c’è l’accordo per un primo incontro; Ue, ipotesi di incontro con il presidente Usa senza l’aiuto di Meloni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ue-Usa, von der Leyen e Trump hanno concordato di incontrarsi | Il presidente Usa vuole transito gratuito nei canali di Suez e Panama - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente americano Donald Trump, in un breve scambio a margine dei funerali di Papa Francesco, "hanno concordato di incontrarsi". Prima d ... 🔗msn.com

Ue, von der Leyen e Trump hanno concordato di incontrarsi - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente americano Donald Trump "nel loro breve scambio hanno concordato di incontrarsi". (ANSA) ... 🔗ansa.it

Vertice Usa-Ue, Meloni chiama von der Leyen: un azzardo, meglio evitare - Primo faccia a faccia con Orban. Poi il colloquio con Starmer. Oggi il probabile contatto con il tycoon americano ... 🔗repubblica.it