Ordine Rinnovo di Theo dTutto dipende dal futuro tecnico Moncada cauto

Ordine, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport sulla questione legata al Rinnovo del francese Theo Hernandez Pianetamilan.it - Ordine: “Rinnovo di Theo? dTutto dipende dal futuro tecnico. Moncada cauto” Leggi su Pianetamilan.it Franco, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport sulla questione legata aldel franceseHernandez

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rinnovo Theo, la stagione deludente lo penalizza - Come riferito da “calciomercato.it”, la dirigenza rossonera ha preso una decisione molto forte riguardo il destino del terzino francese. Theo Hernandez ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 e le sue recenti prestazioni di stagione non hanno convinto la società Milan a voler proporre un rinnovo del suo contratto. La stagione dei rossoneri e del vicecampione del mondo è stata deludente sotto tutti i punti di vista. 🔗dailymilan.it

Rinnovo Theo Hernández, ecco cosa sta succedendo tra lui e il Milan - Theo Hernández andrà in scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno 2026: firmerà o no il rinnovo? Le ultime news da 'calciomercato.com' 🔗pianetamilan.it

Milan, arriva Chiesa? Moncada spinge per un rinnovo. Rivelazione su Theo Hernandez - Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, domenica 13 aprile 2025: tra rinnovi e calciomercato 🔗pianetamilan.it

Cosa riportano altre fonti

Rinnovo Theo Hernandez, spunta lo spiraglio che cambia tutto! Accordo vicinissimo, la situazione - Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan, un pò a sorpresa, è vicino a concludere positivamente la questione legata al prolungamento di contratto di Theo Hernandez, attualmente in ... 🔗milannews24.com

Milan, rinnovo Theo: Moncada fa chiarezza - Prima di tutto andrà sistemata la situazione relativa ... Tra le questioni da sbrigare subito c’è sicuramente quella relativa al rinnovo di Theo Hernandez. “Stiamo parlando, stiamo lavorando ... 🔗calcioblog.it

Calciomercato Milan, futuro Theo Hernandez: una novità sul rinnovo - Così il quotidiano: “Per il rinnovo di contratto di Theo Hernandez può riaprirsi uno spiraglio”. Sicuramente il contributo alla causa rossonera del francese dovrà essere maggiore rispetto a quello ... 🔗radiorossonera.it