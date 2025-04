Verissimo l’omaggio a Papa Francesco le parole di Toffanin

Verissimo, trasmessa oggi sabato 26 aprile, è stata aperta con un omaggio dedicato alla vita di Papa Francesco. Silvia Toffanin ha spiegato per quale motivo Canale 5 ha deciso di trasmettere il talk show del weekend nonostante si siano tenuti i funerali del Pontefice questa mattina. "Buon pomeriggio, questa è .

"Ecco perché andiamo in onda". Silvia Toffanin apre Verissimo con un omaggio al Papa - Il rotocalco festivo di Canale 5 ha deciso di riprendere la normale programmazione con la messa in onda di Verissimo e un tributo al Santo Padre 🔗ilgiornale.it

Omaggio a papa Francesco, in 90mila hanno salutato il pontefice - La sala stampa vaticana ha reso noto che dall'apertura della Basilica di San Pietro ai fedeli, avvenuta mercoledì 23 aprile, sono 90mila le persone che hanno voluto salutare per l'ultima volta papa Francesco. Numeri importanti ma di certo inferiori rispetto a quelli che si erano registrati nel... 🔗romatoday.it

Papa Francesco in visita a Santa Maria Maggiore: omaggio alla Salus Populi Romani - Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. E' arrivato nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus Populi Romani a lui tanto cara. Vestito con la talare bianca, zucchetto alla testa, Papa Francesco ha fatto il suo ingresso nella basilica di Santa Maria Maggiore in sedia a rotelle e portando un mazzo di rose bianche per un omaggio floreale alla Salus Populi Romani. Aveva i naselli per l'ossigeno ma è apparso in buona forma. 🔗quotidiano.net

Verissimo, l'omaggio a Papa Francesco: le parole di Toffanin - (Adnkronos) - La puntata di Verissimo, trasmessa oggi sabato 26 aprile, è stata aperta con un omaggio dedicato alla vita di Papa Francesco. Silvia Toffanin ha spiegato per quale motivo Canale 5 ha dec ... 🔗reggiotv.it

Silvia Toffanin: «Papa Francesco è morto, ma ecco perché Verissimo va in onda lo stesso. Lo onoriamo tornando alla vita» - Una giornata importante e storica oggi, 26 aprile. Il funerale di Papa Francesco ha accolto a San Pietro fedeli da tutto il mondo e i capi di Stato ... 🔗msn.com

Verissimo: la puntata di oggi segnata dalla scomparsa di Papa Francesco - La puntata di "Verissimo", condotta da Silvia Toffanin, ha commemorato Papa Francesco con un tributo video, affrontando il lutto e proseguendo con interviste a Manuel Bortuzzo e concorrenti di "Amici" ... 🔗ecodelcinema.com