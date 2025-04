Mazzarri svela tutto sul ritorno al Napoli Vi racconto il vero problema della scorsa stagione

Mazzarri è ritornato a parlare della sua seconda avventura nel Napoli, svelando qual è stato il vero problema della squadra nella scorsa stagione Nel corso di un intervento al portale “Coaches Voice”, Walter Mazzarri si è voluto soffermare sulla sua seconda esperienza sulla panchina del Napoli durante lo scorso anno. Il tecnico toscano venne chiamato dopo l’esonero di Rudi Garcia per provare a raddrizzare la stagione maledetta del post scudetto, ma il suo percorso sulla panchina azzurra durò molto poco.Anche Mazzarri venne esonerato, lasciando spazio a Calzona. L’attuale CT della Slovacchia riuscì solamente a fare da traghettatore. La squadra aveva ormai abbandonato ogni spirito d’orgoglio, in attesa di un nuovo destino. La resa nel finale di stagione aveva fatto da preludio all’arrivo di Antonio Conte. Spazionapoli.it - Mazzarri svela tutto sul ritorno al Napoli: “Vi racconto il vero problema della scorsa stagione” Leggi su Spazionapoli.it Walterè ritornato a parlaresua seconda avventura nelndo qual è stato ilsquadra nellaNel corso di un intervento al portale “Coaches Voice”, Waltersi è voluto soffermare sulla sua seconda esperienza sulla panchina deldurante lo scorso anno. Il tecnico toscano venne chiamato dopo l’esonero di Rudi Garcia per provare a raddrizzare lamaledetta del post scudetto, ma il suo percorso sulla panchina azzurra durò molto poco.Anchevenne esonerato, lasciando spazio a Calzona. L’attuale CTSlovacchia riuscì solamente a fare da traghettatore. La squadra aveva ormai abbandonato ogni spirito d’orgoglio, in attesa di un nuovo destino. La resa nel finale diaveva fatto da preludio all’arrivo di Antonio Conte.

