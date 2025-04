Ilfogliettone.it - Mazara del Vallo, cade dal tetto di un casolare abbandonato: muore 14enne

Una tragedia ha colpito la comunità didel, dove due ragazzini sono precipitati daldi un edificionel lungomare San Vito, vicino al Mahara Hotel. Uno dei due, Leonardo Titone, di soli 14 anni, ha perso la vita sul colpo, mentre il suo amico tredicenne, di origini tunisine, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Abele Ajello in condizioni gravissime.La dinamica dell’incidenteI due ragazzi, insieme a un terzo compagno, avrebbero scavalcato la recinzione di un ex stabilimento vinicolo in disuso da anni, nonostante la presenza di cartelli di divieto. Mentre giocavano sul, una parte della struttura sarebbe improvvisamente ceduta, facendoli precipitare da un’altezza stimata tra i 10 e i 20 metri.A lanciare l’allarme sono stati altri amici presenti con loro, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.