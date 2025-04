Tradimento 2 episodi 14 e 15 recap spoiler dove sono Zelis e Can

episodi di Tradimento. La serie TV turca tiene compagnia al pubblico anche nel weekend, apprezzatissima da molti telespettatori. Infatti, la storia della famiglia di Guzide sta ottenendo un certo successo. Ma vediamo insieme cosa accade negli episodi 14 e 15 che vanno in onda domenica 27 aprile 2025.Tradimento 2 episodio 14: Mualla rapisce il figlio di OylumNell’episodio 14 della seconda stagione di Tradimento, viene annullato il matrimonio di Tarik e Guzide. Ma i problemi per la giudice non finiscono di certo così. Infatti, da una parte c’è Ozan che sta mentendo alla sua famiglia sul suo nuovo impiego. Il ragazzo inizia a lavorare come corriere per una società di spedizioni. Latuafonte.com - Tradimento 2, episodi 14 e 15 recap/spoiler: dove sono Zelis e Can Leggi su Latuafonte.com Le anticipazioni e il riassunto della puntata della serie TV turca che va in onda domenica 27 aprile 2025 su Canale 5 Domenica pomeriggio su Canale 5 vanno in onda duedi. La serie TV turca tiene compagnia al pubblico anche nel weekend, apprezzatissima da molti telespettatori. Infatti, la storia della famiglia di Guzide sta ottenendo un certo successo. Ma vediamo insieme cosa accade negli14 e 15 che vanno in onda domenica 27 aprile 2025.o 14: Mualla rapisce il figlio di OylumNell’o 14 della seconda stagione di, viene annullato il matrimonio di Tarik e Guzide. Ma i problemi per la giudice non finiscono di certo così. Infatti, da una parte c’è Ozan che sta mentendo alla sua famiglia sul suo nuovo impiego. Il ragazzo inizia a lavorare come corriere per una società di spedizioni.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tradimento Puntata Serale del 28 marzo 2025: Ecco cosa succederà negli episodi della Soap - Tradimento anticipa il suo appuntamento serale e arriva nella prima serata del venerdì. Vediamo insieme cosa succederà nella puntata in onda stasera, 28 marzo 2025. 🔗comingsoon.it

Tradimento non va in onda il 25 aprile 2025. Quando tornerà su Canale5 e Anticipazioni dei Nuovi Episodi - Un altro piccolo stop per Tradimento: la Soap Opera turca di successo domani, in occasione della Festa della Liberazione, non andrà in onda. Ecco quando rivedremo Guzide e gli altri su Canale5 e che cosa accadrà nelle prossime puntate. 🔗comingsoon.it

Tradimento, Anticipazioni Puntata Serale del 23 marzo 2025: Ecco cosa succederà negli episodi della Soap - Dopo le puntate pomeridiane, Tradimento ci farà compagnia con un episodio serale nella prima serata di Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà stasera, 23 marzo 2025. 🔗comingsoon.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tradimento 2, perché non va in onda oggi 25 aprile pomeriggio; Tradimento: le trame delle puntate dal 14 al 20 aprile 2025; Tradimento, puntate dal 14 al 20 aprile: ecco le anticipazioni; Tradimento: dove vedere la puntata del 14 febbraio in streaming. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tradimento 2, anticipazioni del 19 aprile: uno sparo ferisce Behram - La prossima puntata della seconda stagione di Tradimento andrà in onda sabato 19 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni La prima puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con ... 🔗informazione.it

Tradimento 2, le trame dal 28 aprile al 4 maggio - Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5 Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 28 aprile al 4 ... 🔗informazione.it

Tradimento, puntate dal 14 al 20 aprile: ecco le anticipazioni - Settimana ricca di emozioni in Tradimento dal 14 al 20 aprile: Guzide affronta Behram e Yenersoy ritira la denuncia contro Yesim ... 🔗105.net