Elezioni a Giugliano Pianese guida il centrodestra | Coalizione coesa paletti su nomi nelle liste

È Giovanni Pianese il candidato del centrodestra alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio a Giugliano. Già sindaco della città e figura storica della politica locale, Pianese sarà sostenuto da sei liste, presentate oggi: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Nuovo Psi, Udc, Vivere Giugliano, Noi per Giugliano e Insieme per Giugliano.

Elezioni a Giugliano, Pianese guida il centrodestra: “Coalizione coesa, paletti su nomi nelle liste” - È Giovanni Pianese il candidato del centrodestra alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio a Giugliano. Già sindaco della città e figura storica della politica locale, Pianese sarà sostenuto da sei liste, presentate oggi: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Nuovo Psi, Udc, Vivere Giugliano, Noi per Giugliano e Insieme per Giugliano. Elezioni a Giugliano, Pianese […] L'articolo Elezioni a Giugliano, Pianese guida il centrodestra: “Coalizione coesa, paletti su nomi nelle liste” sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

