Inter U23 nome nuovo in difesa Ha un passato in nerazzurro

Inter pensa alla sfida contro la Roma e poi alla semifinale di Champions League, in viale della Liberazione iniziano a ragionare sul prossimo mercato dell'Inter U23. RITORNO – In vista della prossima stagione, l'Inter segue con attenzione anche il calciomercato inerente a Serie B e Serie C e si prepara insieme al ds Gianluca Andrissi e da Dario Baccin a formare la prossima squadra per l'Inter U23. I nerazzurri, non iscritti ancora formalmente in Lega Pro, lo diventeranno a breve per poi iniziare a fare sul serio. Uno dei nomi riportati da Tutto C per quanto riguarda il mercato degli over, è quello di Michele Rigione che vanta anche un passato nella primavera dell'Inter quando sulla panchina dei nerazzurri sedeva José Mourinho. MISTER – Il difensore dell'Avellino, che ha da poco conquistato la Serie B con i lupi campani, potrebbe rescindere con i biancoverdi e firmare un contratto con l'Inter per poi giocare in Serie C con i nerazzurrini.

