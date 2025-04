Spazionapoli.it - Nuovo centro sportivo del Napoli, firme vicinissime: ecco dove sorgerà

Ilavrà presto un, arrivano importantissime novità sulla location converrà costruito Sta per diventare realtà il progetto legato aldel. Nella propria edizione online, Il Mattino ha condiviso, questa sera, importantissime novità sul tema. Nel giorno prima di Pasqua, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva dichiarato che c’erano ben 18 possibili soluzioni e che i tecnici le stavano valutando. Bisognava trovare la location giusta per costruire terreni non al di sopra di acqua, sabbia o rifiuti tossici.E di queste 18 aree, pare che una sia stata scelta ormai in maniera definitiva. Secondo Il Mattino il cerchio si è chiuso ed è stata stabilita la zona in cui potrà essere posata la prima pietra per dare vita altanto desiderato dal presidente azzurro e anche da Antonio Conte.