Funerali Papa Gualtieri si vanta del successo organizzativo Bertolucci lo smonta con 3 parole

Liberoquotidiano.it - Funerali Papa, Gualtieri si vanta del successo organizzativo? Bertolucci lo smonta con 3 parole Leggi su Liberoquotidiano.it "Con il suo volto più bello, in un omaggio al Santo Padre che tanto l’amava, Roma ha saputo accogliere, in sicurezza e ordine, i tantissimi fedeli e rappresentanti dei Paesi di ogni parte della Terra, mostrando una volta di più il suo carattere di Capitale moderna e di città universale, aperta e inclusiva. Questa eccezionale prova di efficienza, spirito di servizio e collaborazione tra istituzioni rende onore a Roma e all’Italia intera, confermando la nostra capacità di affrontare le sfide più difficili con impegno e senso di responsabilità. Un sentito ringraziamento va anche a tutta la cittadinanza di Roma, che ha dimostrato comprensione, rispetto e solidarietà, contribuendo in modo decisivo alla riuscita di un evento che passerà alla storia e tributando uno straordinario omaggio di amore e riconoscenza al suo Vescovo, a cui i romani hanno voluto così bene".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Funerali Papa Francesco, Gualtieri: “Roma ha sempre voluto molto bene a Bergoglio” - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ringrazia tutte le persone che hanno lavorato per garantire il pieno svolgimento in sicurezza dei funerali di Papa Francesco. “E’ stato un lavoro corale. E’ stata utile la preparazione per il Giubileo”, ha detto il primo cittadino. “C’è stato uno spirito di abnegazione da parte di tutte le persone che hanno lavorato, dalle forze di polizia ai volontari”, “questa città ha sempre voluto molto bene a Papa Francesco. 🔗lapresse.it

Gualtieri: "Per i funerali del papa chiusa al traffico un'ampia area della città" - "In occasione dei funerali ci saranno cambiamenti alla viabilità, che non sarà quella ordinaria. Un'area molto vasta sarà chiusa al traffico". Lo ha detto a SkyTg24 il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a proposito del giorno dell'ultimo saluto a papa Francesco, il 26 aprile a San Pietro. "È... 🔗romatoday.it

Sistemi anti-droni, intercettori e migliaia di agenti: il piano sicurezza per i funerali del Papa - Sicurezza ferrea nella capitale in vista di sabato prossimo. Previste 170 delegazioni stranieri, Parioli chiusi per l'arrivo di Donald Trump 🔗ilgiornale.it

Ne parlano su altre fonti

Funerali Papa, Gualtieri si vanta del successo organizzativo? Bertolucci lo smonta con 3 parole | .it; Il funerale di Papa Francesco: i numeri della rete | .it; Papa Francesco, la Madonna gli parlò: Disse: 'preparati la tomba' | .it; Funerali di Papa Francesco, tra la folla Julian Assange: la foto | .it. 🔗Cosa riportano altre fonti

Funerali Papa Francesco, Gualtieri: “Roma ha sempre voluto molto bene a Bergoglio” - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ringrazia tutte le persone che hanno lavorato per garantire il pieno svolgimento in sicurezza dei funerali di Papa ... 🔗msn.com

Gualtieri: “Giornata storica, Roma al centro del mondo”. Il Prefetto Giannini: “Garantito l’abbraccio dei fedeli a Papa Francesco” - Roberto Gualtieri e del Prefetto Lamberto Giannini per la gestione della giornata di oggi, che ha visto la partecipazione di 400 mila fedeli ai funerali di Papa Francesco e 249 delegazioni ... 🔗dire.it

Funerali di papa Francesco, il sindaco Gualtieri: “Atteso eccezionale numero di persone” - Prevista la partecipazione di centinaia di migliaia di persone a Roma per i funerali di papa Francesco, previsti per sabato alle 10 ... 🔗fanpage.it