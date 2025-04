Tragedia nella clinica di Caserta muore 38enne dopo intervento di chirurgia estetica

dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica presso una clinica privata di Caserta. La Tragedia ha sconvolto la comunità di Gaeta, città sul litorale pontino dove la vittima risiedeva e lavorava come parrucchiera.Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe accusato un malore subito dopo l’operazione, eseguita in regime di day hospital. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Sabrina Nardella non c’è stato nulla da fare. La direzione della casa di cura Iatropolis, struttura specializzata in interventi estetici, ha prontamente segnalato l’accaduto alle autorità competenti.La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla vicenda e ha disposto l’autopsia, che sarà determinante per accertare le cause esatte del decesso ed eventuali responsabilità. Ilfogliettone.it - Tragedia nella clinica di Caserta: muore 38enne dopo intervento di chirurgia estetica Leggi su Ilfogliettone.it Una donna di 38 anni, Sabrina Nardella, è deceduta giovedì 24 aprileessersi sottoposta a undipresso unaprivata di. Laha sconvolto la comunità di Gaeta, città sul litorale pontino dove la vittima risiedeva e lavorava come parrucchiera.Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe accusato un malore subitol’operazione, eseguita in regime di day hospital. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Sabrina Nardella non c’è stato nulla da fare. La direzione della casa di cura Iatropolis, struttura specializzata in interventi estetici, ha prontamente segnalato l’accaduto alle autorità competenti.La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla vicenda e ha disposto l’autopsia, che sarà determinante per accertare le cause esatte del decesso ed eventuali responsabilità.

Su questo argomento da altre fonti

Tragedia a Caserta: Sabrina Nardella muore dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata - Una donna di 38 anni , Sabrina Nardella , è morta dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta avvenuto lo scorso giovedì 24 aprile . La 38enne, originaria di Gaeta , faceva la parrucchiera nella città sul litorale pontino. Sulla morte della donna è stata aperta un’indagine dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere : sarà svolta l’autopsia per chiarire le cause... 🔗feedpress.me

Tragedia in una clinica, donna muore dopo un intervento di liposuzione: tre medici indagati, la famiglia di Simonetta Kalfus vuole verità. La drammatica vicenda tra Pomezia, Ostia ed Anzio - La vicenda di Simonetta Kalfus, la donna deceduta in seguito a un intervento di liposuzione eseguito in una clinica romana, ha assunto contorni giudiziari. A seguito della denuncia sporta dalla figlia della vittima, sono state avviate le indagini e tre medici risultano ora iscritti nel registro degli indagati. Scattano le indagini: sequestrate le cartelle cliniche A indagare sul caso sono i carabinieri della Compagnia di Anzio, che si stanno muovendo sotto il coordinamento della Procura di Roma. 🔗dayitalianews.com

Morta a 38 anni dopo l’intervento estetico in clinica a Caserta, disposta autopsia - La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo sul decesso di una 38enne, morta il 24 aprile nella clinica Iatropolis di Caserta.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Muore dopo intervento di chirurgia estetica: disposta l'autopsia sul corpo della 38enne; Muore dopo un intervento di chirurgia estetica. Disposta l'autopsia; Tragedia a Caserta: Sabrina Nardella muore dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata; Muore dopo l’intervento estetico. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tragedia a Caserta: Sabrina Nardella muore dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata - Una donna di 38 anni, Sabrina Nardella, è morta dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta avvenuto lo scorso giovedì 24 aprile. La 38enne, originaria di Gaeta, faceva ... 🔗msn.com

OPERAZIONE Tragedia a Caserta: Sabrina Nardella muore a 38 anni dopo un intervento di liposuzione - CASERTA - Un intervento di chirurgia estetica si è trasformato in tragedia per Sabrina Nardella, 38 anni, originaria di Gaeta (Latina) ... 🔗statoquotidiano.it

Finisce in tragedia intervento estetico alla clinica Iatropolis di CASERTA: MUORE DONNA 38ENNE - Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Caserta, che hanno immediatamente informato la Procura. Ora spetterà all’autorità giudiziaria decidere se aprire un’inchiesta per chiarire con ... 🔗casertace.net