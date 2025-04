Pronostico Nantes Tolosa una vittoria per la salvezza

Nantes-Tolosa è una partita valida per la trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.A quattro giornate dal termine del campionato il Nantes, con i suoi 31 punti in classifica, non è ancora sicuro di aver raggiunto la salvezza. E, di questo traguardo, non è sicuro nemmeno il Tolosa anche se di punti fino al momento ne ha conquistati 34. E siccome ci sono diverse squadre in mezzo, e quella che al momento sarebbe retrocessa ne ha 27, gli ospiti possono stare sereni. Il più ormai è stato fatto.Pronostico Nantes-Tolosa: una vittoria per la salvezza (Lapresse) – Ilveggente.itEd è per questo motivo che i padroni di casa assaporano l’aggancio in classifica che vorrebbe dire anche prendersi una grossa fetta di permanenza nel massimo campionato francese anche il prossimo anno. Ilveggente.it - Pronostico Nantes-Tolosa: una vittoria per la salvezza Leggi su Ilveggente.it è una partita valida per la trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: statistiche, diretta tv, probabili formazioni,.A quattro giornate dal termine del campionato il, con i suoi 31 punti in classifica, non è ancora sicuro di aver raggiunto la. E, di questo traguardo, non è sicuro nemmeno ilanche se di punti fino al momento ne ha conquistati 34. E siccome ci sono diverse squadre in mezzo, e quella che al momento sarebbe retrocessa ne ha 27, gli ospiti possono stare sereni. Il più ormai è stato fatto.: unaper la(Lapresse) – Ilveggente.itEd è per questo motivo che i padroni di casa assaporano l’aggancio in classifica che vorrebbe dire anche prendersi una grossa fetta di permanenza nel massimo campionato francese anche il prossimo anno.

Su questo argomento da altre fonti

Nantes-Lille, il pronostico di Ligue 1: ospiti favoriti, piace l’Over - Dopo la tre giorni nelle coppe europee, tornano protagonisti i vari campionati nazionali in questo fine settimana, che precede l’ultima sosta della stagione. In Ligue 1 avrà inizio il 26° turno, con cinque partite di scena sabato 15 marzo: il programma giornata si aprirà alle 17:00 con Nantes e Lille a La Beaujoire Louis Fonteneau. Gli ospiti partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 2. 🔗sololaroma.it

Tolosa-Lille, il pronostico di Ligue 1: combo ospite, attenzione al marcatore - Sarà l’anticipo di questa sera tra Lens e Reims ad inaugurare il programma della ventinovesima giornata di Ligue 1, che proseguirà poi domani, sabato 12 aprile, con altre tre sfide. A panino tra i due scontri diretti per la Champions League, Monaco-Marsiglia e Strasburgo-Nizza, si disputerà Tolosa-Lille, con calcio d’inizio fissato alle ore 19 nella cornice dello Stadium Municipal. Padroni di casa che dovranno cercare di invertire il trend delle ultime sfide, che non hanno portato in dote alcun punto vista la striscia negativa di tre sconfitte consecutive, mentre la vittoria manca invece ... 🔗sololaroma.it

Pronostico Ligue 1, Monaco-Nantes: riscatto per i monegaschi, occhio all’UNDER - Dopo i playoff delle coppe europee, andati in scena tra martedì e giovedì, è il momento di tornare a fare la propria parte nei rispettivi campionati nazionali. È il caso che riguarda anche Monaco e Nantes, le quali si fronteggeranno nella serata di sabato 15 febbraio, alle ore 19:00 Monaco e Nantes, rendimenti a confronto Quello del Monaco, è un periodo decisamente complicato, con solo 3 vittorie nelle ultime 10 gare. 🔗sololaroma.it

Cosa riportano altre fonti

Schedina Ligue 1, valida per la sedicesima giornata di campionato; quote Auxerre PSG: il pronostico sui parigini; Pronostico Tolosa-Monaco di Ligue 1 del 07/03/2025; Pronostico Nantes-Tolosa: una vittoria per la salvezza. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pronostico Nantes-Psg, missione imbattibilità per Luis Enrique - Padroni di casa a caccia di punti per la salvezza, i campioni di Francia vogliono preservare lo zero alla voce "sconfitte" ... 🔗corrieredellosport.it

Pronostico Nantes-PSG: la speranza è replicare l’andata - Nantes-PSG è un recupero di Ligue 1 e si gioca martedì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. 🔗ilveggente.it

Pronostico Reims-Tolosa: formazioni, quote e scommesse sulla 30° giornata di Ligue 1 - Pronostico Reims-Tolosa 20 aprile 2025. Analisi, quote, statistiche, probabili formazioni e scommesse sulla 30° giornata di Ligue 1. 🔗betitaliaweb.it