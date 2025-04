Calciomercato Parma Bony sul taccuino di tante squadre in Italia e non solo

Calciomercato Parma, Bonny piace a tante squadre sia in Serie A che in Premier League: una squadra inglese pronta a farsi avanti Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, diverse squadre di Serie A e Premier League hanno iniziato a muoversi per Yoan Bonny dopo la sua ottima stagione al Parma. L’attaccante francese classe 2003 ha . Calcionews24.com - Calciomercato Parma, Bony sul taccuino di tante squadre, in Italia e non solo Leggi su Calcionews24.com , Bonny piace asia in Serie A che in Premier League: una squadra inglese pronta a farsi avanti Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, diversedi Serie A e Premier League hanno iniziato a muoversi per Yoan Bonny dopo la sua ottima stagione al. L’attaccante francese classe 2003 ha .

