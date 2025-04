la reunion degli oasis in un pub di londra così liam e noel gallagher hanno spiazzato i fan e fatto infuriare i vicini

Liam e Noel Gallagher, anima pulsante dello storico gruppo Oasis, si sono rappacificati. Forse un scelta di marketing, dato che il prossimo 4 luglio partirà il mega tour Oasis ’25 durante il quale la band sarà di nuovo al completo. Forse un riavvicinamento reale, tra fratelli persi e ritrovati. «Le armi hanno taciuto, le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita», recitava il comunicato degli Oasis in cui annunciavano il tour. «Venite a vedere, non sarà trasmesso in televisione».L’arrivo separati e il frastuono nel pubLa notizia arriva come un lampo a ciel sereno dalle pagine del The Sun. Leggi su Open.online Sono tornati, dopo 16 lunghi anni, a cantare insieme di fronte a un microfono: prima per filmare una nuova pubblicità per Adidas, poi in un pub londinese chiuso al pubblico «quotidiano». Prima erano solo voci, ora sembra sempre più ufficiale: i fratelli, anima pulsante dello storico gruppo, si sono rappacificati. Forse un scelta di marketing, dato che il prossimo 4 luglio partirà il mega tour’25 durante il quale la band sarà di nuovo al completo. Forse un riavvicinamento reale, tra fratelli persi e ritrovati. «Le armitaciuto, le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita», recitava il comunicatoin cui annunciavano il tour. «Venite a vedere, non sarà trasmesso in televisione».L’arrivo separati e il frastuono nel pubLa notizia arriva come un lampo a ciel sereno dalle pagine del The Sun.

