Trump chiede transito gratuito per le navi Usa a Panama e a Suez

navi americane, sia quelle commerciali sia quelle militari, dovrebbero poter attraversare gratis i canali di Panama e di Suez". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che questi canali non esisterebbero senza gli Stati Uniti. Ho chiesto al segretario Rubio di occuparsi subito della situazione". Quotidiano.net - Trump chiede transito gratuito per le navi Usa a Panama e a Suez Leggi su Quotidiano.net "Leamericane, sia quelle commerciali sia quelle militari, dovrebbero poter attraversare gratis i canali die di". Lo afferma Donaldsul suo social Truth, sottolineando che questi canali non esisterebbero senza gli Stati Uniti. Ho chiesto al segretario Rubio di occuparsi subito della situazione".

