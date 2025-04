Roma programma e dove vedere il gioco seriale a

Roma I volti saranno visti nel Giorno 34 della serie A Questa domenica 27 aprile in San Siro.I "nerazzurri" sono legati a 71 punti con il Napoli in cima al tavolo. Lui Trasuccessivo rivale di Barça in semifinali di Campionicercherà i tre punti prima del suo hobby dopo una dolorosa sconfitta di 0-3 contro il Milano in semifinale del COPPA d'Italia.Il set di "Giallorossi", d'altra parte, è in settima posizione tre punti nell'area dei campioni, che è occupato dal Bologna Con 60 punti. IL Roma Non ha perso grave dal 15 dicembre 2024, quando è caduto per 2-0 sconfitto prima del Come il 1907 il giorno 16.Che ora è inter – RomaLo scontro tra Inter da Milano e Roma Si gioca questa domenica 27 aprile nel San Siro Stadium alle 15:00.

Roma: programma e dove vedere il gioco seriale a - Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: Inter y Roma se enfrentan este domingo 27 de abril en el Giuseppe Meazza en el partido de la Jornada 34 de la Serie A 2024-2025. Te contamos a qué hora es el Inter – Roma y dónde ver el partido en España. En alusión a ello, el combinado dirigido por Simone Inzaghi llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Bolonia (1-0), derrotado al Cagliari (3-1), empatado con el Parma (2-2) y derrotado al Udinese (2-1). 🔗justcalcio.com

