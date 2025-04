Mazara del Vallo 2 ragazzini precipitano da un tetto sul lungomare Leonardo muore a 15enne

Mazara del Vallo (Trapani). Due giovanissimi sono caduti dal tetto di un ex stabilimento vinicolo abbandonato situato lungo il lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel.Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi si sarebbero introdotti nell’edificio nonostante i cartelli di divieto e le recinzioni. Dopo essere saliti sul tetto, la struttura ha improvvisamente ceduto sotto il loro peso, provocando una caduta di circa 10 metri.Una giovane vita spezzata: chi erano i ragazziIl ragazzo deceduto è Leonardo Titone, 15 anni appena compiuti. Il giovane è morto sul colpo a seguito della caduta.Con lui c’era un altro ragazzino, 13enne di origine tunisina e residente a Mazara del Vallo, rimasto gravemente ferito. Notizieaudaci.it - Mazara del Vallo, 2 ragazzini precipitano da un tetto sul lungomare, Leonardo muore a 15enne Leggi su Notizieaudaci.it Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio, intorno alle 19:00, di sabato 26 aprile adel(Trapani). Due giovanissimi sono caduti daldi un ex stabilimento vinicolo abbandonato situato lungo ilSan Vito, nei pressi del Mahara Hotel.Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi si sarebbero introdotti nell’edificio nonostante i cartelli di divieto e le recinzioni. Dopo essere saliti sul, la struttura ha improvvisamente ceduto sotto il loro peso, provocando una caduta di circa 10 metri.Una giovane vita spezzata: chi erano i ragazziIl ragazzo deceduto èTitone, 15 anni appena compiuti. Il giovane è morto sul colpo a seguito della caduta.Con lui c’era un altro ragazzino, 13enne di origine tunisina e residente adel, rimasto gravemente ferito.

Cosa riportano altre fonti

Tragico schianto sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo: Jhonny Ventimiglia muore a 34 anni - Aveva 34 anni, lavorava a Palermo e amava il mare e le moto, una passione che gli è stata fatale . Jhonny Ventimiglia è la vittima del tragico incidente avvenuto sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo di Villagrazia di Carini . Sul suo profilo Facebook, Ventimiglia aveva indicato di lavorare ai cantieri navali. In un’altra immagine si mostrava a bordo di una... 🔗feedpress.me

Referti istologici in ritardo, a Mazara del Vallo gli studenti in piazza: “Il cancro corre, il sistema uccide” - “Il cancro corre, il sistema uccide”, recita questo uno dei tanti manifesti sventolati a Piazza della Repubblica a Mazara del Vallo, lunedì 7 aprile. Una protesta contro la malasanità nella città della professoressa che ha denunciato il ritardo sui referti istologici. Gli studenti delle scuole superiori hanno manifestato per chiedere un servizio sanitario adeguato, dopo lo scandalo che ha travolto l’Asp di Trapani. 🔗ilfattoquotidiano.it

Mazara del Vallo, due ragazzini precipitano da un tetto di un casolare: uno è morto, l’amico è gravissimo - Palermo, 26 apriole 2025 - Tragedia a Mazara del Vallo, due ragazzini sono precipitati dal tetto di un casolare abbandonato: un 14enne è morto mentre l'amico di 13 anni è gravissimo. I due ragazzini sono caduti da un'altezza di circa 20 metri da un edificio che si trova nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Il giovane sopravvissuto è stato ricoverato in ospedale in condizioni definite gravissime. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Mazara del Vallo, due ragazzini cadono dal tetto di un casolare: morto uno, gravissimo l'altro; Due ragazzini volano da un tetto a Mazara del Vallo, uno morto l’altro gravissimo; Mazara del Vallo, due ragazzini precipitano da un tetto: uno è morto, l’amico è gravissimo; Tragedia a Mazara del Vallo: due ragazzini cadono da un tetto, uno è morto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Mazara del Vallo: un ragazzo di 14 anni muore cadendo dal tetto di un casolare - Sarebbero entrati in un ex stabilimento vinicolo, nel pomeriggio, nonostante vi fossero cartelli di divieto e una recinzione. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, carabinieri, Polizia di Stato e ... 🔗msn.com

Tragedia a Mazara, ragazzini precipitano dal tetto di un casolare: morto 14enne - Due ragazzini sono caduti dal tetto di un casolare abbandonato, facendo un volo di circa 20 metri a Mazara del Vallo (Trapani). È successo nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Uno dei ... 🔗grandangoloagrigento.it

Tragedia a Mazara del Vallo, due ragazzini salgono sul tetto di una ex cantina e cadono: morto un 15enne, gravissimo un 13enne - È successo nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Uno dei due di 15 anni appena compiuti è deceduto sul colpo, mentre l’altro di 13 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime ... 🔗lasicilia.it