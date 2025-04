Inter Inzaghi pentito per alcune scelte I dettagli in vista della resa dei conti con il Napoli di Conte

Inter, focus sul momento che stanno attraversando i nerazzurri a poche giornate dal termine del campionato: i dettagli Il Corriere della Sera ha dedicato ampio spazio alla corsa per lo Scudetto, analizzando il momento attuale dell'Inter a pochi giorni dagli incontri con Roma e Barcellona.L'ANALISI DEL CORRIERE DELLO SPORT – «Inzaghi ha scelto la strada impervia di non mollare niente e magari adesso un po' è pentito. La sua Inter dà la sensazione di voler soprattutto tornare in finale di Champions, dopo quella persa per una questione di centimetri contro il City di Guardiola. L'Europa è un traguardo prestigioso ma effimero, basta una partita sbagliata e sei condannato. Il campionato premia la più forte, la più regolare. Conte ha una squadra codificata, Inzaghi con la rosa più ampia ha cercato di gestire le rotazioni.

