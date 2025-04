Jacobone Derby gioia effimera ora ogni gara è un esame per il futuro

Alessandro Jacobone, giornalista, ha rilasciato un'intervista esclusiva al nostro Stefano Bressi.

Napoli Basket, gioia incredibile: trionfo nel derby contro Givova Scafati - Vittoria straordinaria per il Napoli Basket, che ha trionfato nel derby campano contro la Givova Scafati: scatto in classifica. Il Napoli Basket era chiamato al sentitissimo derby contro la Givova Scafati, gara fondamentale sia sotto il punto di vista ambientale, che della classifica. L’esito è stato assolutamente positivo con una vittoria per 91 ad 81. Il Napoli Basket conquista lo scontro diretto salvezza e vince anche il derby di ritorno, dando continuità allo straordinario successo casalingo contro la Virtus Bologna. 🔗spazionapoli.it

Prato, che derby. "Vogliamo regalare una gioia ai tifosi» - Il grande giorno è arrivato. Allo stadio Marcello Melani, con calcio d’inizio fissato alle 14.30, va in scena il derby numero 101 fra Pistoiese e Prato. La gara, valida per la 24° giornata del girone D di serie D, vede scontrarsi gli arancioni, quarta forza della graduatoria, e i biancazzurri, sesti a -10 dall’Olandesina. Ma più che per la classifica, data la situazione piuttosto cristallizzata per entrambe (la truppa di mister Alberto Villa ha 12 punti di ritardo dalla vetta, mentre quella laniera ne ha sette di margine sulla zona playout), questo incontro vale soprattutto per la storia e ... 🔗sport.quotidiano.net

Serie D. Polvani il migliore del mese di gennaio: "Derby gran gioia» - Anche domenica, in una partita in cui sarebbero tremate le gambe a molti, lui non ha concesso niente agli a avversari. Nel successo della Pistoiese ai danni del Prato tra le firme più prestigiose c’è quella di Lorenzo Polvani. Il difensore ha fornito un’altra prova pressoché perfetta, lasciando a malapena le briciole ai giocatori biancazzurri. L’ennesima prestazione da incorniciare per il vice capitano arancione, che nel pomeriggio di martedì ha ricevuto il premio come miglior calciatore in casa Pistoiese nel mese di gennaio. 🔗sport.quotidiano.net

Esclusiva Jacobone: “Conceicao e giocatori, futuro non scritto … Ma il derby non basta" - La gioia per il Derby vinto è ancora forte, ma il futuro del Milan resta tutto da scrivere. Lo sottolinea chiaramente Alessandro Jacobone nella nostra esclusiva: Conceicao ha riportato entusiasmo, ma ... 🔗informazione.it

Un Grifone d’assalto. Che derby, che gioia - Basta un gol in avvio di Marzierli, favorito da una ’topica’ della difesa di casa, a consegnare il derby del "Franchi" al Grosseto. La squadra di mister Gigi Consonni infatti è brava e cinica ... 🔗msn.com