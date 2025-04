Juve Cambiaso addio scelto il nuovo terzino gioca in Serie A e costa 15 MLN

Juve già programma il futuro: Giuntoli lavora alla prossima stagione ed ha individuato il sostituto di Cambiaso, gioca in Serie A ed è un vero affareJuve, Cambiaso addio: scelto il nuovo terzino gioca in Serie A e costa 15 MLN – SerieAnewsLa Juventus ha già iniziato a muovere le prime pedine in vista del prossimo mercato estivo. Dopo una stagione in cui sono emerse certezze e qualche fragilità strutturale, i bianconeri stanno valutando con attenzione le uscite e le entrate.E uno dei nomi più chiacchierati in uscita è quello di Andrea Cambiaso, finito nel mirino della Premier League. Il Manchester City non ha mai nascosto l’interesse e potrebbe tornare alla carica con un’offerta vicina ai 60 milioni di euro. Una cifra che la Juve non può ignorare, soprattutto in ottica di autofinanziamento. Serieanews.com - Juve, Cambiaso addio: scelto il nuovo terzino gioca in Serie A e costa 15 MLN Leggi su Serieanews.com Lagià programma il futuro: Giuntoli lavora alla prossima stagione ed ha individuato il sostituto diinA ed è un vero affareilinA e15 MLN –AnewsLantus ha già iniziato a muovere le prime pedine in vista del prossimo mercato estivo. Dopo una stagione in cui sono emerse certezze e qualche fragilità strutturale, i bianconeri stanno valutando con attenzione le uscite e le entrate.E uno dei nomi più chiacchierati in uscita è quello di Andrea, finito nel mirino della Premier League. Il Manchester City non ha mai nascosto l’interesse e potrebbe tornare alla carica con un’offerta vicina ai 60 milioni di euro. Una cifra che lanon può ignorare, soprattutto in ottica di autofinanziamento.

