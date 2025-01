Lanazione.it - Omaggio a Amy Winehouse con la Band originale. Canzoni celeberrime e filmati inediti al Lyrick

Sull’onda delle emozioni e del tutto esaurito che sta registrando nel Regno Unito e in Europa, arriva al Teatro, questo sabato alle 21.15, uno spettacolo d’eccezione che celebra un’artista scomparsa troppo presto. Protagonista sarà infatti “The Amy“ (nella foto), il gruppodi Amy, guidata dal suo direttore musicale/bassista Dale Davis, e amico intimo dellafin dall’inizio della sua carriera, in un concerto che celebra la musica e le performance dal vivo che hanno segnato un’epoca, mantenendo vivo il suo spirito, la sua eredità e il suo sound. Con la voce di Bronte Shandé e le proiezioni di immagini inedite eunici, lo spettacolo sarà un’occasione unica per riascoltare tutti i più grandi successi e capolavori dell’indimenticabile artista tratti dai pluripremiati album “Back To Black”,” Frank e Lioness”, “Rehab”, “Valerie”, “Love is a losing game”, Tears dry on their own”,” I’m no good” e tanti altri.