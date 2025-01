Movieplayer.it - Morto il papà di Libero De Rienzo, storico giornalista di Chi l'ha visto?

Leggi su Movieplayer.it

Fiore Deha lavorato per anni alla trasmissione investigativa trasmessa su Rai 3. È scomparso all'età di 65 anni a Roma ilFiore De, padre dell'attoreDe, scomparso nel 2021 a soli 44 anni, a causa di un'overdose. Fiore Deè stato per anni un inviato della trasmissione Chi l'ha? e in passato anche di Telefono Giallo. Molto attivo nell'ambito del giornalismo d'inchiesta e investigativo, Desi occupò in prima persona del caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. La notizia della scomparsa di Fiore DeA comunicare la morte delè stato il fratello Gigi in un comunicato sui social:"Purtroppo oggi è mancato nostro .