Lanazione.it - “Molto rumore per nulla“. Shakespeare al Giglio

Veronica Cruciani dirige Lodo Guenzi e Sara Putignano in “per“, uno dei testi più conosciuti e amati di William, in scena al Teatro delGiacomo Puccini come secondo titolo del cartellone di Prosa venerdì 31 gennaio e sabato 1° febbraio alle ore 21.00, e domenica 2 febbraio alle ore 16.00. Completano il prestigioso cast Paolo Mazzarelli, Francesco Migliaccio, Marco Quaglia e Romina Colbasso, Lorenzo Parrotto, Davide Falbo, Marta Malvestiti, Andrea Monno, Gianluca Pantaleo. Lo spettacolo è prodotto da Valerio Santoro per La Pirandelliana e TSV – Teatro Nazionale, in collaborazione con Comune di Verona - Estate Teatrale Veronese. Scrive Veronica Cruciani nelle sue note di regia: "per, una delle migliori opere di, scritta tra il 1598 e il 1599, si caratterizza per la presenza di innumerevoli giochi di parole e per una brillante interpretazione dei ruoli di genere.