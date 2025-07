Warhammer 40,000 | Dawn of War Definitive Edition annunciata la data di uscita con un trailer

Il rinomato universo di Warhammer 40,000 torna a conquistare i cuori degli strateghi di tutto il mondo con la Dawn of War – Definitive Edition. Dopo anni di attesa, l’epico ritorno è finalmente alle porte: il 14 agosto 2025, preparatevi a vivere un’esperienza immersiva e mozzafiato grazie alla remastered in 4K, disponibile su Steam e GOG. Non perdete questa occasione di rinnovare il vostro amore per uno degli strategici più amati di sempre.

Il grande ritorno di uno degli strategici in tempo reale più amati dagli appassionati è finalmente realtà: Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition ha ora una data di uscita ufficiale. Relic Entertainment ha annunciato, tramite un trailer celebrativo in 4K, che il gioco sarà disponibile dal 14 agosto 2025 su Steam e GOG. Questa nuova versione rimasterizzata promette di far rivivere l'intensità del campo di battaglia nell'universo di Warhammer con un comparto tecnico aggiornato e una valanga di contenuti. Ottimizzata per i PC di ultima generazione, la Definitive Edition include risoluzione 4K, texture in alta definizione, un nuovo sistema di illuminazione e modelli migliorati per le unità.

