Palestra Juventus sarà lui il terzino del futuro dei bianconeri? L’idea del club è chiara | occhi puntati sul classe 2005 dell’Atalanta

La Juventus punta deciso sul talento emergente Marco Palestra, il giovane terzino destro classe 2005 dell’Atalanta, considerato già il volto del futuro in casa bianconera. Con occhi puntati sul suo potenziale e abilità, i dirigenti juventini preparano la strategia per assicurarsi il suo talento. La sua crescita promette di trasformarlo nel pilastro della difesa juventina di domani, un investimento che potrebbe rivoluzionare il reparto difensivo dei campioni d’Italia.

Palestra Juventus, sarà lui il terzino del futuro dei bianconeri? Gli aggiornamenti sul futuro del giocatore. Il calciomercato Juve ha messo nel mirino Marco Palestra, giovane terzino destro classe 2005 dell' Atalanta, come potenziale rinforzo per il futuro del proprio reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, la Juve ha individuato nel giovane talento bergamasco un prospetto interessante da sviluppare, un giocatore che potrebbe diventare un titolare nel lungo periodo. Nonostante l' Atalanta faccia di tutto per trattenere Palestra, l'interesse della Juve è concreto, e la dirigenza bianconera è pronta a entrare in gioco per cercare di portarlo a Torino, considerandolo uno dei futuri protagonisti sulla fascia destra della difesa.