Calcio femminile Svezia e Germania promosse ai quarti degli Europei

Il calcio femminile europeo si infiamma con le qualificazioni ai quarti di finale di Euro 2025, e le protagoniste sono Svezia e Germania. Le scandinave dominano il gruppo C con 9 punti, mentre le tedesche si assicurano il secondo posto con 6 punti, pronte a sfidare le migliori del gruppo D. La corsa verso il titolo è più emozionante che mai: chi si affronterà nelle prossime sfide? Solo il tempo svelerà le sorti di questa entusiasmante competizione.

Svezia e Germania si sono qualificate ai quarti di finale degli Europei 2025 di calcio femminile: le scandinave hanno conquistato il primo posto nel gruppo C con 9 punti all’attivo, mentre le tedesche hanno chiuso in seconda posizione con 6 punti davanti a Polonia (3) e Danimarca (0). Le due compagini promosse alla fase a eliminazione diretta attendono di conoscere le rispettive avversarie, che usciranno dal gruppo D con Francia, Inghilterra, Olanda e Galles. La Svezia ha travolto la Germania con un perentorio 4-1 nello scontro diretto per il primato, ribaltando il vantaggio iniziale siglato da Brand al 7?. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Svezia e Germania promosse ai quarti degli Europei

In questa notizia si parla di: svezia - germania - calcio - femminile

Svezia e Germania fino alle ultime otto - L'emozione contagiosa degli Europei 2025 si fa sentire: la Svezia e la Germania conquistano con facilità i quarti di finale, dimostrando la loro supremazia nel calcio femminile.

#CalcioFemminile #WEURO2025 Qualificate SVEZIA e GERMANIA. Vai su X

Europei calcio femminile, Germania-Danimarca 2-1, Polonia-Svezia 0-3. Svedesi e tedesche qualificate a quarti con un turno di anticipo nel Gruppo C Aggiornamenti in diretta su Rainews.it Vai su Facebook

Diretta Svezia - Germania (2-1) Europei Femminili 2024; Calcio femminile, Svezia e Germania promosse ai quarti degli Europei; Europei di calcio femminile, la classifica dell'Italia e degli altri gironi.

Diretta Svezia Germania donne/ Streaming video Rai: per il primato (Europei 2025, oggi 12 luglio) - Diretta Svezia Germania donne streaming video Rai, oggi 12 luglio: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per gli Europei 2025. Segnala ilsussidiario.net

Risultati Europei calcio femminile 2025 classifiche/ Svezia passa il turno! Diretta gol live score (8 luglio) - Risultati Europei calcio femminile 2025 oggi martedì 8 luglio, classifiche e diretta gol live score delle partite per la seconda giornata del girone C. ilsussidiario.net scrive