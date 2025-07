Serratura segata col flex e picchiati a sprangate per occupare la casa popolare

Un episodio inquietante scuote Napoli: in un tentativo estremo di occupare una casa popolare, inquilini sono stati aggrediti e la loro serratura segata con il flex. La denuncia di Domenico Lopresto, segretario dell'Unione Inquilini, getta luce su una realtĂ drammatica fatta di violenza e tensione. Ma quali sono le cause di questa escalation? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che mette in discussione i diritti e la sicurezza dei cittadini.

La denuncia di Domenico Lopresto, segretario dell'Unione Inquilini di Napoli: "Assaliti in casa e picchiati a sprangate per occupare l'alloggio popolare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

