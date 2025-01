Iodonna.it - «Mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà»

viva ed è una bella scoperta».queste le prime parole di Angelina Mango sui social dopo mesi di assenza. La cantante, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo con La noia, a ottobre aveva annunciato uno stop. «Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me», aveva fatto sapere ai fan. Ora il ritorno su Instagram e l’invito ai follower a non perdere di vista la. Angelina Mango infiamma Eurovision 2024: l’esibizione adrenalinica conquista il pubblico X Leggi› Angelina Mango, la lettera sui social e lo stop al tour: «Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me» Angelina Mango, lo stop a ottobreDopo aver rimandato due date del tour per problemi alla voce, la cantante ha annunciato via social la decisione di estendere lo stop a tutti i live.