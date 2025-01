Ilrestodelcarlino.it - Marche tra sole e maltempo: che tempo farà nei prossimi giorni. Le previsioni meteo

Ancona, 29 gennaio 2025 — Prima l’allerta arancione per il vento, poi ile climi primaverili e, nei, il ritorno dele delle nuvole. È proprio unpazzo quello che gli cittadini marchigiani stanno vivendo in questinella regione. Continui cambiamenti die di temperature (tra rialzi e riabbassi sia di minime sia di massime), che destabilizzano e non fanno così capire a nessuno come vestirsi, per conseguenti malanni di stagione. L’incertezza è stata confermata nelledi Regionee dell’Amap, il Servizio agroregionale. Ledi giovedì 30 gennaio Per la giornata di domani, giovedì 30 gennaio, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con addensamenti a tratti più intensi lungo il crinale e per lievi velature sul resto della regione.