Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2025 in DIRETTA: Strasser perfetto nella prima manche, Vinatzer attardato

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:26 Prova da dimenticare per Rochat, che commette numerosi errori a partire dal tratto iniziale. Quasi due secondi e mezzo di distacco per l’elvetico, che farà fatica a qualificarsi. TV break, poi si ripartirà con il croato Filip Zubcic.18:24 In balia del tracciato sin dalle prime porte Schwarz, che accumula distacco in maniera progressiva. 1.65 di ritardo per l’austriaco, che va alle spalle di. Gruppo dei migliori 22 chiuso dallo svizzero Marc Rochat.18:23 Gran prova del padrone di casa, che tiene sul muro e chiude in decima posizione ad un secondo e 15 centesimi da. Pubblico che continua a farsi sentire per Marco Schwarz.18:21 Esce di scena a due porte dal termine Raschner. Ancora Austria in partenza con Johannes Strolz.18:19 Troppo a strappi l’azione dell’azzurro, poco fluido nell’arco di tutta la run.