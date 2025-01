Liberoquotidiano.it - Lewis Hamilton, al secondo giorno primo schianto in Ferrari: auto distrutta

Alin rosso,perin. Il pilota infatti è stato protagonista di un incidente durante i test privati che la scuderia sta svolgendo sul circuito di Barcellona. Per fortuna, il sette volte campione del mondo non ha riportato alcuna conseguenza, ma la vettura ha subito danni significativi. L'incidente è avvenuto nella mattinata, quandoha perso il controllo della SF-23 – la monoposto di due anni fa – all'altezza del tratto finale del circuito, finendo contro le barriere di protezione.era impegnato nei test insieme a Charles Leclerc, con cui laha pianificato due giorni di lavoro intenso in pista. Nella fase finale del tracciato catalano, presumibilmente prima del lungo rettilineo, il britannico ha perso il controllo della monoposto, andando a impattare contro le barriere.