Le opere del dopo alluvione De Pascale suona la sveglia | Più veloci o rischiano di saltare

"Serve accelerare sulle, altrimenti quelle finanziate dal Pnrrdi". Il presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de, e Fabrizio Curcio, neo commissario alla ricostruzione, sottolineano l’esigenza di mettersi al lavoro mentre "le alluvioni continueranno". Un’Assemblea legislativa concitata, ieri mattina, mentre mano a mano dall’Arpae arrivavano bollettini, allerte rosse e segnalazioni sulla piena record del Lamone a Marradi (Firenze) o sulle raffiche di vento fino a 100 chilometri orari in Emilia-Romagna. "Non è una televendita, non vendiamo pentole né miracoli – puntualizza de–, mostreremo che un cambio di passo, si può fare. Non si schivano le pallottole come in ‘Matrix’, eppure la reazione della Repubblica è stata insufficiente. Continuare ad attribuire colpe non è produttivo, serve una strada diversa".