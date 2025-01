Iodonna.it - La decisione è stata presa in seguito all'iscrizione del suo nome nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta "Doppia Curva", che riguarda presunte attività legate al mondo degli ultrà e alla criminalità organizzata

Leggi su Iodonna.it

La notizia arriva inaspettata e scuote ila musica e non solo: Emis Killa, al secolo Emiliano Rudolf Giambelli, ha deciso di ritirarsi dcompetizione del Festival di Sanremo 2025. Un fulmine a ciel sereno, soprattutto per i fan che attendevano con trepidazione la sua prima partecipazione al Festival. La scelta ha una motivazione ben precisa. Emis Killa festeggia 15 anni di carriera: tanti ospiti, ma nessuna donna X Emis Killa iscritto indagi: rinuncia a SanremoIldel rapper è stato iscritto neldi un’a procura di Milano per associazione a delinquere.