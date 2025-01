Quotidiano.net - Italia e Tunisia: Partenariato Energetico nel Segno del Piano Mattei

L'"sostiene il percorso di transizione energetica dellacon unche offre opportunità di crescita per entrambi i Paesi, nello spirito del. In questosi inseriscono progetti strategici, a cominciare da Elmed, vero pontetra Africa e Europa, e il Corridoio Meridionale per l'Idrogeno". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, incontrando a Tunisi il Segretario di Stato per la Transizione Energetica, Wael Chouchane. "La nostra volontà - ha aggiunto - è di continuare a lavorare con voi per promuovere rinnovabili, sicurezza degli approvvigionamenti, crescita e investimenti, mettendo a disposizione esperienze e conoscenze per favorire l'ulteriore sviluppo delle condizioni migliori per produrre energia rinnovabile in, sviluppare il mercato e attrarre investimenti".