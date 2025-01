Inter-news.it - Inter-Monaco, un’assenza per Hutter. La probabile formazione – CdS

Leggi su Inter-news.it

La partita tradi Champions League inizierà alle ore 21 dallo stadio San Siro. Adolfdeve sopperire adpesante, laper il Corriere dello Sport.SCELTE – Adolfdeve trovare una soluzione adpiuttosto pesante per la sua squadra, vale a dire quella di Wilfried Singo. Il difensore classe 2000 ex Torino sta brillando in Francia ed è uno dei giocatori migliori della squadra: ha già segnato tre reti tra campionato e Champions League. Stasera però, in occasione di, sarà assente. Ha recuperato invece un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, si tratta di Denis Zakaria. Ex compagno di Marcus Thuram in Germania ed ex Juventus lo svizzero si era infortunato contro il Rennes lo scorso weekend ma pare stia bene per la partita di oggi.