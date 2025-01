Lanazione.it - Il ricordo di Erika Tormentoni, una messa a Chiazzano

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 29 gennaio 2025 – Una giovane donna che non si dimentica. Saranno in tanti domani, dalle 21 alla chiesa di Santa Maria Assunta a, frazione alle porte di Pistoia, a ricordare tutti assieme. Nel decennale della scomparsa, sarà officiata infatti una santaper. Conosciuta e apprezzata fotografa, se ne andò ad appena 36 anni a causa di un brutto male. La mamma, Gemma Graziano, e il babbo, Domenico, la rammenteranno così, assieme a parenti, amici e conoscenti. La giovane donna amava il mare, lo sport (giocava a calcio a cinque), i viaggi e soprattutto la fotografia: non si separava mai dalla sua macchina fotografica, con cui immortalava ogni momento magico della propria vita. Aveva un vero e proprio talento per fermare gli attimi dell’esistenza.