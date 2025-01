Spazionapoli.it - “Il Napoli ci sta pensando”, l’annuncio di Pedullà infiamma i tifosi

Calciomercato – Nulla è impossibile e sognare è lecito: ilstarebbedi presentare una maxi offerta per un titolare di Serie ANon solo l’attacco, ma anche il colpo in difesa: Giovanni Manna vuole regalare ad Antonio Conte un bel colpo da questa sessione di calciomercato. E ora la formazione azzurra pensa davvero in grande per lottare con l’Inter per lo Scudetto.Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Alfredoattraverso un post su X, ilha puntato i fari su Pietro Comuzzo, difensore giovanissimo e dalle grandi prospettive. Titolare a soli 19 anni (a febbraio 20) della Fiorentina di Palladino, che secondo il club viola risulta attualmente incedibile. Ma come spiega l’esperto di mercato, ad una cifra importante anche Commisso può alzare le mani e pensare alla cessione:“La Fiorentina ritiene Pietro Comuzzo incedibile, ma c’è sempre un prezzo (come per Dorgu) che può far barcollare chiunque: 35 milioni più 5 di bonus.