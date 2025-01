Ilrestodelcarlino.it - Eventi a Bologna di mercoledì 29 gennaio 2025

, 29- Non sapete come trascorrere la giornata sotto le Due Torri? Ci pensiamo noi, pubblicando un ampio comparto di appuntamenti edin programma oggi a. Ecco cosa fare in città. Dalle 14 alle 19, il Mambo apre le porte per la mostra di Valeria Magli dal titolo Morbid. Alle 18, la Fanciulla Del West è nuovamente al Comunale. Alle 21, al Mazzacorati c’è il concerto delle musiciste Zhang Tingting e Zhang Yuli e i soprani Wang Chaolu e Tao Cong e il baritono Yang Wenhao. Sempre alle 21, al Duse va in scena lo spettacolo Secondo Lei. Ancora alle 21, il Teatro Bibiena di Sant’agata Bolognese ospita un concerto dedicato a Lucio Dalla dal titolo L’anno Che Verrà, con Servillo, Girotto e Mangalavite. Un altro evento alle 21, al Dehon arriva Casa Abis con Stella Falchi e Gabriele Abis.