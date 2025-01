Quotidiano.net - Diritti dei bambini. Summit in Vaticano con imam e regine

Leggi su Quotidiano.net

È soprattutto da quando è scoppiata la guerra in Ucraina ma poi anche col salatissimo conto delle vittime tra i minori di Gaza, che papa Francesco non si dà pace sul destino cui vanno incontro le nuove generazioni. Il suo sogno di un mondo pacificato in cui siano rafforzati ideiè declinato con una serie di iniziative dal Pontificio Comitato per la Giornata mondiale dei. Un organismo che ha istituito ad hoc sull’onda dell’esacerbarsi dei conflitti che vedono i più piccoli tra le prime e più sofferenti vittime. Il prossimo appuntamento è per il 3 febbraio quando altissime personalità si riuniranno inper ilinternazionale suideiAmiamoli e proteggiamoli, convocato allo scopo di "individuare nuove vie volte a soccorrere e proteggere milioni diancora senza, che vivono in condizioni precarie, vengono sfruttati e abusati, subiscono le conseguenze drammatiche delle guerre".