Notizie.com - Data limite dichiarazione dei redditi 2025: entro quando andrà fatta

Sono state pubblicate le prime bozze dei modelli 730 e 770 che saranno validi per ladei: cosa cambia.L’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime anticipazioni sulladeiche farà riferimento allo scorso anno. Qualche giorno fa, in veste non ufficiale, l’ente ha pubblicato le prime bozze di quelli che potrebbe essere i nuovi modelli 730 e 770 con le relative informazioni per la compilazione.dei(Notizie.com)Il documento prevede delle particolari novità per i contribuenti che dovranno provvedere a presentare ladei, secondo le normative in vigore. Il modello 730, nel dettaglio, sarà un documento ad ampio raggio dato allargando il perimetro dei soggetti che potranno usufruirne.