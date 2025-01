Formiche.net - Con il caso Almasri torna il vizio della scorciatoia giudiziaria. L’opinione di Merlo

A volte ri. O meglio, nelspecifico, non è mai tramontata. Parliamo di quella che comunemente viene definita come la “viaal potere”. Un tic, e una deriva, che non sono affatto nuove o inedite nella storia democratica del nostro Paese perché risalgono addirittura ai tempiDemocrazia Cristiana. Una prassi riconducibile esclusivamente al camposinistra italiana seppur nelle sue multiformi espressioni ma che su questo punto ha sempre registrato una straordinaria convergenza. Non asi parla pubblicamente, e da molto tempo, anche di “sinistra”. Sì, una denuncia che risale ai tempiDc. Basti pensare al cosiddetto progetto politico “dell’alternativa morale” patrocinato all’inizio degli anni ‘80 dall’allora glorioso Partito Comunista Italiano.