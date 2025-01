Cultweb.it - Com’era il primo Festival di Sanremo?

Il 29 gennaio 1951, nel cuore della Riviera Ligure, nella cosiddetta città dei fiori, prendeva vita un evento destinato a segnare la storia della musica italiana: ildi. Un palcoscenico ancora giovane, un pubblico curioso e un’atmosfera carica di elettricità: così si presentava la prima edizione di quello che sarebbe diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.Ma a chi si deve l’idea di questa kermesse canora, destinata a festeggiare la rinascita di una ritrovata spensieratezza dopo i drammi del secondo conflitto mondiale? Il format del, è ideato da Giulio Razzi, e viene accolto come un’innovazione per l’epoca. In concorso, infatti, vengono presentate venti canzoni, interpretate da tre artisti: Nilla Pizzi, Achille Togliani e il Duo Fasano. Il pubblico, presente in sala, è chiamato a votare le proprie preferenze, decretando così il successo o l’insuccesso dei brani in gara.