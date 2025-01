Ilgiorno.it - Casa del Fascio. Visita tra storia e architettura

L’exdeldi Como, gioiello del Razionalismo italiano, sarà aperta eccezionalmente per unain programma sabato. Il ritrovo è alle 10 in piazza Verdi, di fronte al Teatro Sociale, per una breve introduzione sulladi Como e sul Razionalismo italiano, poi la passeggiata proseguirà verso Palazzo Terragni, con una sosta per ammirare la Palestra Negretti, edificio eclettico di fine Ottocento legato a vicende storiche della Seconda Guerra Mondiale. Dopo laesclusiva all’atrio di Palazzo Terragni, con spiegazioni sull’, i materiali innovativi e il simbolismo dell’edificio, l’esplorazione proseguirà nei dintorni. L’idea di realizzare unadela Como risale al 1928, il progetto iniziale prevedeva un edificio dall’impianto tradizionale, completamente diverso rispetto a quello costruito.