Lanazione.it - Azzurra a pieni voti. Pallanuoto, prima vittoria

Lasquadra diha centrato lain Serie C. E la terza edizione del "Trofeo del Bacchino" ha lasciato in dote il settimo posto nella classifica delle società partecipanti, in virtù delle 17 medaglie conquistate. Momento positivo per l’. Partendo dai pallanuotisti di coach Santini, che pochi giorni fa hanno vinto a Firenze contro il Torre Pontassieve (8-5) mettendosi così alle spalle la battuta d’arresto contro Parma. In contemporanea, il club pratese ha organizzato presso la piscina Galilei l’ormai canonico Trofeo del Bacchino di nuoto. Sono saliti sul gradino più alto del podio Filippo Berti nei 50 stile e nei 100 misti (con un argento nei 100 dorso) e Ginevra Pattarozzi nei 100 stile (in aggiunta ad un argento nei 50 e ad un bronzo nei 100 misti). Medaglia d’argento per Ada Guarducci nei 50 farfalla,Bellina nei 100 rana, Leonardo Cervo nei 50 rana (con un bronzo nei 100 misti) Silvia Scuccimarra nei 50 farfalla, Serena Salvadori nei 100 rana.