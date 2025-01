Ilrestodelcarlino.it - Ventotto sacchi di rifiuti indifferenziati raccolti dai volontari

Sedivi sembrano pochi. E’ quanto hanno raccolto sabato scorso iBulldozer nella zona di Corte Centrale, nel territorio del comune di Ostellato, lungo la superstrada Ferrara-mare. I generosihanno terminato la bonifica dalla quarantottesima piazzola di sosta di emergenza della strada a veloce percorrenza, vicino allo svincolo per l’ospedale di Lagosanto. Idifferenziati e trasportati sono 28di indifferenziata; 4vetro e lattine; 2 pneumatici per camion; 2 pneumatici per auto; 2 batterie auto, ingombranti vari. Perfino un divano, un impianto stereo e 60 chilogrammi di legno. Il tutto segnalato a Clara Spa per il successivo trasporto e smaltimento in discarica di ciò che incivili avevano abbandonato.