Ilfattoquotidiano.it - Vasco Rossi: “Mio padre fu internato in un lager e teneva un diario. L’ho riletto da poco e raccontava di lavori forzati di botte e niente cibo” – IL VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in occasione del giorno della Memoria ha pubblicato unspeciale con protagonista la mamma, ma c’è un motivo. “Cinque anni fa, nel Giorno della Memoria, – ha scritto il rocker su Instagram, – mia mamma ritirava la medaglia d’onore per mioGiovanni Carlo. Era uno dei 650 mila internati militari in Germania che si opposero al Nazi-Fascismo preferirono il, e si rifiutarono di combattere per Hitler. Quando gli americani bombardarono il, lui cadde in una buca e il suo compagnolo tirò su di peso e papà gli disse: se un giorno avrò un figlio, lo chiamerò come te.”.E poi l’aneddoto commovente: “Miounda ????.didi. In particolare era toccante la storia della la morte di un prigioniero, malato, che non riusciva ad alzarsi per lavorare e per tre giorni fu fatto alzare a suon die infine ucciso a bastonate da un kapò italiano, di cui papà scrive nome e cognome”.