Ilrestodelcarlino.it - Uno spettacolo per ricordare Gaudio Catellani. Appuntamento da non perdere al circolo Venezia

Il tempo passa in fretta e proprio ieri ricorreva il sesto anniversario della scomparsa di. Un fuoriclasse della canzone dialettale reggiana che ha rallegrato e fatto riflettere intere generazioni della nostra terra con la sua ironia disincantata e pungente. Una personalità istrionica e geniale che sapeva cogliere tutte le sfaccettature della vita, trasformandole in parole e musica, restituendole alla sua essenzialità. Una capacità di sintesi che è un dono dei più grandi e cheesprimeva cambiando registro a seconda della tematica trattata, ma sempre restando fedele a sé stesso. Seguendo questo filo conduttore sono nate - nell’arco di una carriera di oltre 40 anni iniziata con il Trietto con Gigi Melloni e Dante Cigarini - canzoni che fanno ormai parte della tradizione popolare come ‘Me medra’, Seinzaséins, Pirulìn, Gabriella, Forza Reggiana e tante altre.