Biccy.it - Tragedia sfiorata per Fedez a Sanremo: “Ha provato a togliersi la vita”

Leggi su Biccy.it

Ci ricordiamo tutti dia Sarà, di come è apparso spaesato e non in sé, molti si sono preoccupati, ma fonti vicine al rapper hanno minimizzato parlando di “giornate no e periodo complicato”. A quanto pare però ci sarebbe qualcosa di più di una settimana stressante dietro allo smarrimento mostrato dal cantante al teatro del Casinò di. Fabrizio Corona a Falsissimo ha parlato di unache sarebbe accaduta in un hotel diproprio la sera del 18 dicembre, poco prima cheandasse in diretta su Rai Uno. Stando alla versione di Fabrizio,avrebbe tentato diladopo essere stato lasciato da una donna.Va detto che – se quello che racconta Corona corrisponde al vero – dietro al crollo dici sarà stato anche dell’alto, oltre ad una rottura sentimentale (molte cose possiamo anche immaginarle visto il brutto periodo che sta vivendo dopo la sua separazione).