Gamberorosso.it - "Rovisto nella spazzatura, non faccio più spesa da 4 anni". Una ragazza danese spiega lo strano trend del dumpster diving

Leggi su Gamberorosso.it

Rovistare tra i cassonetti non è solo una necessità, ma una scelta di vita per molti attivisti che cercano di combattere il consumismo e lo spreco alimentare. Tra questi, colpisce la storia di Sofie Juel Andersen, managerdi 30, che ha trasformato la ricerca di cibo scartato in un gesto di protesta contro lo spreco alimentare: il. «Ho iniziato per gioco nel 2020. Nei cassonetti trovo tutto ciò di cui ho bisogno», racconta in un’intervista al New York Post. Una pratica nata come esperimento, ma che oggi è la sua missione personale per combattere gli sprechi alimentari, con un risvolto pratico non da poco: il denaro risparmiato le permette di viaggiare in giro per il mondo, sfidando il consumismo con un approccio sostenibile e provocatorio.foto dal profilo Instagram di Sofie Juel Anderson @wsoffLa pratica del«Nonlada quattro», dichiara al New York Post Sofie Juel Andersen, trentenne originaria di Aarhus, in Danimarca, che ha scelto di ricavare tutto il suo cibo dai cassonetti dei supermercati e documentarlo come diario giornaliero sui social come @wsoff.